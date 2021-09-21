Происшествия

Пскович год провел в трудовом рабстве в Дагестане

Волонтеры движения «Альтернатива» помогли 40-летнему уроженцу Псковской области добраться домой – около года мужчина, поверив обещаниям о трудоустройстве, провел в трудовом рабстве в Дагестане. Об этом сообщает издание «Обзор».

Фото: движение «Альтернатива».

Как рассказал сам мужчина, когда его мать попала в больницу из-за диабета, он направился на работу в Москву, так как в его родной деревне достойной работы нет. Там мужчина по имени Ахмед предложил ему зарплату в 100 тысяч в Дагестане. В машине псковичу предложили выпить воду, после чего он потерял сознание и очнулся на кирпичном заводе в районе Буйнакска. Поняв, что его обманули, мужчина пытался бежать, но хозяева избивали и издевались над ними, отобрали документы и телефон. После побега ему резали грудь ножом, грозясь убить, рассказал мужчина.

Сбежать трудовой раб смог только вместе с напарником – молодым человеком из Рязани. Вместе они добрались на попутном транспорте до Москвы. Здесь волонтеры движения «Альтернатива» помогли псковичу восстановить документы, и он уехал домой.

«У всех трудовых рабов срок нахождения в рабстве разный. Некоторым удается самим достаточно быстро сбежать, другим не удается этого сделать, потому что они не приспособлены к самостоятельной социальной жизни, не знают, как правильно и куда им обращаться. Порой такие люди после побега обращаются в отделы полиции, но там их заявления попросту выкидывают, не придавая им значения», — пояснила издательству «Обзор» координатор движения «Альтернатива» Анна Куликова.

Она добавила, что, несмотря на многочисленные публикации о трудовом рабстве на кирпичных заводах в Дагестане, ситуация в республике не меняется.