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Полиция изъяла фальшивые деньги из финучреждений в Пскове

22.09.2021 10:03|ПсковКомментариев: 0

Полиция изъяла ряд банкнот с признаками подделки в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 21 сентября четыре фальшивые пятитысячные купюры обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова. Еще одну поддельную банкноту достоинством пять тысяч рублей выявили 20 сентября в другом банке областного центра.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, обстоятельства произошедшего выясняются.

А в Великих Луках 21 сентября в местной финорганизации обнаружили фальшивую тысячерублевую купюру. Ведется проверка.

Теги: #фальшивки #полиция #поддельные деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
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