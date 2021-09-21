Происшествия

Полиция изъяла фальшивые деньги из финучреждений в Пскове

Полиция изъяла ряд банкнот с признаками подделки в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 21 сентября четыре фальшивые пятитысячные купюры обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова. Еще одну поддельную банкноту достоинством пять тысяч рублей выявили 20 сентября в другом банке областного центра.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, обстоятельства произошедшего выясняются.

А в Великих Луках 21 сентября в местной финорганизации обнаружили фальшивую тысячерублевую купюру. Ведется проверка.