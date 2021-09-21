Происшествия

Пскович украл 19 батончиков шоколада из магазина на Рижском проспекте

19 батончиков шоколада украл пскович из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

21 сентября экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревоги в магазине на Рижском проспекте. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 24-летнего псковича, который украл из торгового зала 19 батончиков шоколада.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.