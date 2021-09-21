Происшествия

Мужчину с татуировкой «За ВДВ» продолжают искать в Пскове

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Анатолия Ниткина 1969 года рождения. Мужчина пропал без вести на территории Пскова в конце мая 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы пропавшего: на вид 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, короткие светло-русые волосы, высокий лоб, светлые глаза, дугообразные брови, прямой нос, тонкие губы. На ребре правой ладони у мужчины набита татуировка «За ВДВ».

Анатолий Ниткин занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.