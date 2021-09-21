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Осужденному за убийство псковичу установили административный надзор на три года

Себежский районный суд рассмотрел административный иск исправительной колонии №6 к жителю Пскова, осужденному за убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Учреждение обратилось в суд с иском об установлении административного надзора в отношении осужденного на срок до трех лет, с установлением ряда административных ограничений. Пскович отбывает наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 2 месяца в ИК строгого режима за убийство, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление, а также за причинение легкого вреда здоровью человека и кражу.

Ответчик иск не признал. Он указал на то, что на момент его водворения в строгие условия отбывания наказания и признания злостным нарушителем режима содержания, а также на момент снятия статуса злостного нарушителя, Федеральный закон об административном надзоре еще не был принят, соответственно, действие этого закона, заметил он, на него распространяться не может, поскольку «закон обратной силы не имеет». Кроме того, он просил учесть, что 12 лет он отбывает наказание в обычных условиях, допустил незначительное количество нарушений, заработал поощрения, погасил иск, занимается спортом, посещает библиотеку.

Суд учел, что ответчик «склонен к совершению преступлений, по месту отбывания наказания характеризуется отрицательно, допустил 105 нарушений, в том числе, допускал грубые нарушения, признавался злостным нарушителем порядка отбывания наказания, состоял на профилактическом учете».

Суд также учел позицию Конституционного суда РФ, согласно которой административный надзор относится к мерам предупреждения преступлений и других правонарушений, оказания на лицо индивидуального профилактического воздействия, а не к мерам ответственности за совершенное правонарушение, отмечается в сообщении.

Решением суда жителю Пскова установили административный надзор сроком на три года, а также административные ограничения в виде явки два раза в месяц в органы внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации; запрета на посещение мест общественного питания, где осуществляется продажа алкогольной продукции на разлив; запрета на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания, с 23.00 до 6.00. Решение в законную силу пока не вступило.