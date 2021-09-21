Происшествия

Пскович похитил телефон у женщины с загипсованными ногами

Пскович похитил телефон у женщины, ограниченной в возможности передвижения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, первый заместитель прокурора города утвердил обвинительный акт в отношении жителя Псковской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества).

Как установлено в ходе дознания, в мае 2021 года 28-летний мужчина освободился из мест лишения свободы. Жить ему было негде, и он поселился в одном из подвалов дома в Пскове.

В августе 2021 года он решил навестить свою знакомую. Придя к ней в гости, он застал женщину лежащей на кровати с загипсованными ногами. Псковичка пострадала при пожаре. Однако это не остановило мужчину. Увидев мобильный телефон стоимостью 4000 рублей, обвиняемый решил его похитить. И, несмотря на просьбы потерпевшей вернуть телефон, он скрылся с места преступления.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.