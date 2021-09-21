Происшествия

Мужчину оштрафовали за приобретение наркотиков на территории Пскова

32-летнего жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской транспортной прокуратуре.

В апреле мужчина заказал в интернете наркотики. В ходе переписки с продавцом он получил от неустановленного лица информацию о месте, где находился наркотик, куда он отправился и нашел застегивающийся пакет с покупкой. После чего в ходе оперативного-розыскного мероприятия мужчину задержали сотрудники полиции. При личном досмотре у него изъяли наркотик, 4-метилметкатинон, массой не менее 0,32 грамма.

Суд с учетом признания подсудимым вины, раскаяния в содеянном, активным содействием правоохранительным органам в раскрытии и расследовании преступления, отсутствием судимости и отягчающих обстоятельств признал его виновным и назначил штраф в размере 25 000 рублей.