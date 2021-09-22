Происшествия

В Пскове будут судить мужчину за угрозу зарезать сожительницу

До двух лет колонии грозит жителю Пскова за угрозу убить свою сожительницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что 13 апреля с 3.15 до 4.39 мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между 45-летним обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый взял кухонный нож и начал говорить, что убьет женщину. Кроме того, пскович приставлял лезвие ножа к шее женщины.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов или ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет, либо арест на полгода.