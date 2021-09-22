Происшествия

Порхович принес в банк фальшивку и стал фигурантом уголовного дела

Фальшивая пятитысячная купюра поступила в банк в Порхове от молодого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Подделку обнаружили 22 сентября. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция установила, что банкнота поступила от 23-летнего жителя Порховского района.

Полицейские настоятельно рекомендуют псковичам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличности, внимательнее проверять купюры. Также просят пользоваться специальным оборудованием. «И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - добавили в ведомстве. - Если вы обнаружили поддельную банкноту — сообщите в ближайший отдел полиции по телефону 02».