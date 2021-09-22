Происшествия

Безработные сдали на металлолом крышки люков с улиц Порхова и Печор

Двое псковичей подозреваются в краже крышек канализационных люков в Печорах и Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пять крышек канализационных люков украли ночью 18 августа в Печорах на улице Мелиораторов и в Садовом переулке, а также у домов на улице Садовой в деревне Новый Изборск Печорского района.

Кроме того, в ночь с 31 августа на 1 сентября в Порхове на улицах Мебельной, Псковской и на проспекте Ленина украли еще три подобные крышки, принадлежащие местному муниципальному предприятию.

Безработные злоумышленники 1984 и 1998 годов рождения сдали украденное в пункт приема металла. По данным фактам возбудили уголовные дела.

В ОМВД России по Порховскому району расследование данного уголовного дела находится в стадии завершения, в ближайшее время его направят для рассмотрения в Порховский районный суд. Фигуранты в добровольном порядке возместили причиненный ими материальный ущерб, добавили в ведомстве.