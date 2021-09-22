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Происшествия

Пскович отправится в колонию на пять лет за продажу наркотиков

23.09.2021 17:17|ПсковКомментариев: 0

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области. 

3 декабря прошлого года в ходе проведения проверочной закупки подсудимый продал засекреченному лицу наркотик общей массой не менее 0,443 грамма. 

Суд признал мужчину виновным и с учетом статьи 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) лишил псковича свободы на 5 лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Теги: #уголовное дело #псков #наркотики #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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