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Глава пермского управления СК покончил с собой

Глава следственного управления СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По предварительным данным, он совершил самоубийство, уточняет «Лента.ру». Его обнаружили коллеги.

Сергей Сарапульцев имел звание полковника юстиции. Служил в органах прокуратуры с 2002 года. С 2009 по 2011 год он был заместителем руководителя СУСК. После перевелся в Иркутскую область и стал первым заместителем регионального следственного управления.

В Пермь Сарапульцев вернулся в 2013 году. По указу президента России Владимира Путина в 2018 году его назначили руководителем управления на пять лет.