Происшествия

Подросток в Великих Луках украл кроссовки и избил работника магазина

Подросток в Великих Луках украл кроссовки и избил работника магазина 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

23 сентября вечером молодой человек, находясь в магазине на улице Вокзальной, забрал кроссовки на сумму более 2000 рублей, а когда работник магазина попыталась его остановить, то нанес ей телесные повреждения. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

В 20.44 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» задержал подозреваемого, затем его передали в территориальный отдел полиции.