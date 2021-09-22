Происшествия

Гдович отправится в колонию на 7 лет за убийство собутыльника

Гдович отправится в колонию на 7 лет за умышленное убийство собутыльника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что в ночь на 11 апреля подсудимый находился в квартире своего знакомого и пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его знакомым произошла ссора, в ходе которой обвиняемый взял со стола нож и нанес знакомому не менее семи ударов по лицу, кистям рук и правому бедру. Потерпевший получил тяжкий, опасный для жизни вред здоровью и скончался от кровопотери.

Подсудимый в ходе заседания полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.