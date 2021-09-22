Происшествия

Почти тонну краденного металла пытался сдать житель Пустошкинского района

700 килограммов металлических изделий пытался сдать безработный житель деревни Клюкино Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, 20 сентября с территории склада похитили 700 килограммов металлических изделий. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный рецидивист. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, фигурант вывез металл на автомобиле и пытался сдать его в пункт приема, но и не успел. Его задержала полиция. Похищенное изъяли.