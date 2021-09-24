Происшествия

Сигареты пытались перевезти через границу в Псковской области в вагонах с углем

Вывоз сигарет, скрытых от контролирующих служб, пресекли на таможенных железнодорожных пунктах пропуска «Посинь» и «Скангали» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила

пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

На таможенном посту «Посинь» в вагоне с каменным углем обнаружили четыре тысячи пачек сигарет без акцизных марок - злоумышленники присыпали углем восемь коробок. А на таможенном посту «Скангали» из технологических полостей балок жесткости полувагона извлекли 235 пачек табачных изделий.

Табачную продукцию изъяли. По фактам незаконного перемещения табачных изделий возбудили дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.