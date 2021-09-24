Происшествия

Социального работника из Бежаниц осудили за мошенничество

Социального работника из Бежаниц осудили за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что 6 августа 2007 года местную жительницу приняли на работу в Центр социального обслуживания Бежаницкого района. Женщина занимала должность социального работника в отделении по социальному обслуживанию населения на дому.

В период с 25 октября 2020 года по 15 мая 2021 года подсудимая, заведомо зная, что оформленная за ней пожилая женщина по месту жительства будет отсутствовать и находиться в Санкт-Петербурге, не сообщила о данном факте в ЦСО Бежаницкого района. Сделала это социальный работник для выполнения плана ставки. Так она смогла получить заработную плату в увеличенном размере, не оказывая услуг по социальному обслуживанию.

Женщина вносила заведомо ложные сведения в дневники обслуживания клиента об оказании социальных услуг, в которых подделала подписи от имени клиента. Все эти действия привели к материальному ущербу организации на сумму более 18 000 рублей, которыми социальный работник распорядилась по своему усмотрению.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и добровольное возмещение имущественного ущерба. Судья признал жительницу Бежаницкого района виновной в совершении преступления по статье 64 УК РФ и постановил оплатить штраф в размере 20 000 рублей.