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Стали известны обстоятельства гибели главы пермского управления СК

Стали известны подробности гибели руководителя следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Полковник юстиции, возглавлявший управление с 2018 года, покончил с собой у себя дома. Он оставил записку, которую адресовал не родным и близким, а богу. По предварительным данным, смерть не связана с его служебной деятельностью. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сергея Сарапульцева супруга нашла повешенным в его доме в Перми. Из управления он уехал, сказав подчиненным, что вернется после обеда. Перед смертью полковник оставил записку.

«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного»,— говорилось в записке (публикуется в оригинале).

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По факту происшедшего была начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела (по статье 110 или 105 УК — доведение до самоубийства или убийство) или вынесено отказное постановление.

Отмечается, что ставшие известными детали происшедшего свидетельствуют о том, что офицер мог уйти из жизни добровольно. В частности, выяснилось, что первую попытку суицида начальник СУ СКР хотел предпринять в прошлом году, оставив записку похожего содержания.

При этом никаких проблем на службе у начальника СУ СКР не было. В ведомстве проводилась служебная проверка, но не в отношении полковника Сарапульцева, а его подчиненных, которые, как и в ряде других регионов, запустили работу с дольщиками. Результаты проверки пока неизвестны, но отмечается, что начальнику управления она ничем не грозила. Кроме того, сообщается о том, что он тяжело переживал массовое убийство в пермском университете, который сам оканчивал в свое время, получив юридическое образование.

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Также одной из возможных причин трагедии, произошедшей с начальником СУ СКР, считают скрытое психиатрическое заболевание, пишет источник.