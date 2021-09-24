Происшествия

Жителей Пыталовского района осудили за организацию миграции граждан Вьетнама

Двух жителей Пыталовского района привлекли к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В октябре 2019 года неизвестный доставил 19 человек, граждан Вьетнама, на границу Островского и Пыталовского районов. После чего подсудимые, мужчины 1980 и 1991 годов рождения, встретили иностранцев и сопроводили их в обход пограничных постов к линии государственной границы Российской Федерации в целях незаконного транзитного проезда в страны Евросоюза. Нарушителей задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчинам наказание в виде 2 лет лишения свободы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.