Происшествия

Пыталовский суд оштрафовал жителя Литвы за незаконное пересечение границы РФ

Человека без гражданства осудили в Пыталовском районе за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

27 мая 37-летний житель Литвы без гражданства пешком пересек госграницу (проходящую по реке Утроя) Латвии и РФ и направился вглубь страны, где его задержали сотрудники правоохранительных органов. При этом в отношении мужчины действовало ограничение на въезд в Россию.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.