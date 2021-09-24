Происшествия

Великолучанка попалась на краже алкоголя в магазине

35-летняя великолучанка попалась на краже алкоголя в магазине 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 14.10 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Великолукий» поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали женщину, которая похитила из торгового зала спиртные напитки. По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.