Происшествия

Мужчина с топором напал на посетителей магазина в Москве

48-летний мужчина с топором напал на посетителей магазина на северо-востоке Москвы 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Сообщение о том, что в магазин в доме №14 на улице Каргопольской зашел мужчина с топором, который напал на людей, поступило в дежурную часть полиции.

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы в медицинское учреждение», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

С задержанным проводят ряд процессуальных действий.