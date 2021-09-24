Происшествия

Жителя Стругокрасненского района подозревают в фиктивной регистрации иностранца

Жителя Стругокрасненского района 1977 года рождения подозревают в фиктивной регистрации иностранца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в деревне Ровное Стругокрасненского района мужчина фиктивно зарегистрировал по месту жительства гражданина Республики Латвия. По данному факту полиция проводит проверку.

В ведомстве напомнили, что за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России предусмотрена уголовная ответственность.