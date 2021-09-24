Происшествия

Пскович забрался в магазин ночью за бутылкой виски

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Росгвардии, 26 сентября в 2 часа ночи экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 20-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку виски.

По данному факту проводится проверка.