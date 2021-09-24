Происшествия

В выручке псковского магазина обнаружена фальшивая купюра

В Пскове полицией изъята банкнота с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эта фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 23 сентября в финансовом учреждении города. По имеющимся сведениям, поступила она в выручке одного из магазинов Пскова. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует нашим согражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличности, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции по телефону 02.