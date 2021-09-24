Происшествия

Канал незаконной миграции иностранцев из России в Латвию пресекли в Пыталовском районе

Деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции иностранных граждан из России в Латвию, пресекли благодаря слаженной работе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Двое граждан России 1980 и 1991 годов рождения организовали попытки незаконного пересечения государственной границы двумя группами выходцев одного из государств Юго-Восточной Азии в обход установленных международных пунктов пропуска.

«Молодые люди за материальное вознаграждение обещали иностранцам успешное и беспрепятственное пересечение государственной границы и убытие в страны Евросоюза. В лесном массиве Пыталовского района обе группы численностью более 20 иностранных граждан вместе с их проводниками были задержаны псковскими пограничниками», - отметили в ведомстве.

За нарушение режима пребывания в России иностранцев привлекли к административной ответственности в виде штрафов и выдворили с территории РФ.

В отношении организаторов незаконной миграции Пыталовский районный суд вынес решение о привлечении их к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ, и назначил наказание каждому в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в один год.

Приговор суда вступил в законную силу, добавили в пограничном управлении.