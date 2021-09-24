Происшествия

Псковичку задержали за кражу кофе из магазина

Жительницу Пскова задержали за кражу четырех пачек кофе из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

26 сентября в 15.07 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступил сигнал «Тревога» из магазина на улице Труда. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 38-летнюю женщину, которая пыталась украсть из торгового зала четыре пачки кофе. Ущерб составил более 2500 тысяч рублей.

Гражданку передали сотрудникам полиции.