Происшествия

Ящики на площади 400 квадратных метров горели в Красногородске

Ящики под навесом горели на площади 400 квадратных метров в Красногородске. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 26 сентября в 14.20 поступило сообщение о возгорании на улице А. Никандровой, 46.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Навес сгорел по всей площади. Как уточнили в ведомстве, ущерб не заявлен.

По аналогичной причине в 8.21 произошел пожар в Острове. Горел дом на две семьи на улице 1 Мая. Огнем повреждены стены и потолок на площади 36 квадратных метров.

В воскресенье из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи горели две бани в Псковском районе. В 18.28 случился пожар в СНТ «Торошинка», в 18.18 - в деревне Глоты, в бане выгорела парная.

В 18.57 на улице Коммунальной, 25 в Пскове в неэксплуатируемом здании размером 30 на 50 метров горел мусор на площади 5 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестного. Добавим, что это здание ранее принадлежало МП Пскова «Банно-прачечный комбинат», в нем планировалось открытие «Центра спортивной гимнастики Алексея Немова».

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Еще несколько пожаров произошло 24 сентября. В 13.38 пожар начался на проспекте Ленина в Великих Луках, в одной из квартир многоэтажки. В прихожей огнем поврежден пол, а также пластиковый потолок, закопчены стены. Причиной пожара стало короткое замыкание проводки в звонке.

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25 сентября в 1.09 произошел пожар в квартире дома на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Огнем повреждена мебель. Причина пожара - короткое замыкание в розетке.