Происшествия

Псковича лишили возможности переезда за кражу мобильного телефона

Жителя Пскова осудили за кражу мобильного телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

4 декабря прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в квартиру на улице Юбилейной и похитил оттуда телефон Honor 8A Prime стоимостью 4 500 рублей.

Суд признал псковича виновным и назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы на основании статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год с обязанностями: не менять постоянного места жительства без уведомления уполномоченного специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных; проходить регистрацию два раза в месяц согласно графику и времени, которые установлены уполномоченным специализированным госорганом. Приговор суда вступил в законную силу.