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За выходные дни в Псковской области украли несколько велосипедов

27.09.2021 20:58|ПсковКомментариев: 0

Четыре велосипеда украли в Псковской области за выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

Так, велосипед украли 26 сентября из подъезда дома на улице Ставского в Великих Луках. Причиненный ущерб составил 12 тысяч рублей. Еще один велосипед в городе на Ловати похитили 25 сентября из сарая у дома на проспекте Ленина.

Кроме того, в период с 25 по 26 сентября кражи велосипедов были также зафиксированы в Опочке и деревне Борисовичи Псковского района. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

«Не оставляйте велосипед без присмотра! Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона. Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Значит, злоумышленникам будет труднее его сбыть. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед все же дома», - обратились к жителям Псковской области в ведомстве. 

Теги: #кража #Псковская область #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
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