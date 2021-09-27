Происшествия

За неуплату алиментов более 10 лет будут судить жительницу Красногородска

За неуплату алиментов более 10 лет жительница Красногородска может лишиться свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования установлено, что женщину в 2010 году лишили родительских прав. Суд обязал ее платить алименты на содержание своих детей в размере 1/3 заработка. Однако мать не стала этого делать. Кроме того, жизнью детей она не интересовалась. Несмотря на привлечение ее к административной ответственности, а также разъяснения судебного пристава о недопустимости нарушения закона, женщина не изменила свой образ жизни. Сейчас ее долг составляет более 660 тысяч рублей.

Женщине грозит до 1 года лишения свободы.