Происшествия

Незаконную отправку белорусских сигарет пресекли псковские таможенники

Незаконную отправку по регионам России белорусских сигарет пресекли псковские таможенники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Так, псковские таможенники на территории организации, которая занимается автомобильными перевозками, обнаружили 152 коробки с немаркированной табачной продукцией. Выяснилось, что сигареты белорусского производства были без акцизных марок Российской Федерации. Товар планировали отправить в более чем 20 регионов России.

Ориентировочная стоимость табачной продукции превышает 3,8 млн рублей.

Проводятся проверки. Сигареты изъяли и передали в органы внутренних дел Псковской области.