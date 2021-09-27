Происшествия

Комплектующие для компьютеров пытался незаконно провезти украинец через границу в Псковской области

Украинец пытался незаконно провезти через границу Псковской области комплектующие для компьютеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

30-летний иностранец прибыл в пункт пропуска «Бурачки» на автомобиле «Опель». В багажнике автомобиля пограничники обнаружили 5 видеокарт и 2 блока питания для компьютерной техники. Водитель попытался скрыть детали, поэтому спрятал их под личными вещами.

По предварительной оценке, примерная стоимость товара составила около 400 тысяч рублей. Технику изъяли и передали сотрудникам таможни.