Происшествия

Следователи работают на месте убийства 76-летней женщины в Дновском районе

28 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одной из деревень Дновского района тела 76-летней местной жительницы с телесными повреждениями в области лица. В ходе осмотра места происшествия на теле пострадавшей обнаружено ножевое ранение грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, в настоящее время следователи работают с предполагаемым злоумышленником, выясняют мотивы и иные обстоятельства совершенного преступления.