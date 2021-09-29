Происшествия

За контрабанду оружия осудили петербуржца в Пыталовском районе

В Пыталовском районе за незаконное перемещение огнестрельного оружия осужден петербуржец. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 30 декабря 2019 года 52-летний житель Санкт-Петербурга пытался провезти на личном автомобиле «Toyota Land Cruiser 200» через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка» пистолет модели ПБ-4М (комплекс «ОСА»), относящийся к гражданскому оружию самообороны, пригодному для стрельбы.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, применив с учетом данных о его личности положения статьи 73 УК РФ об условном осуждении.

Приговор пока не вступил в законную силу.