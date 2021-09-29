Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя

Росгвардейцы задержали мужчину в Пскове по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

28 сентября в 18.33 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 53-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.