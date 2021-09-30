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Происшествия

Пожилой пскович отдал мошенникам крупную сумму за спасение сына

29.09.2021 11:23|ПсковКомментариев: 0

Крупную сумму денег отдал 94-летний пскович мошеннику через курьера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В полицию обратились два пенсионера. Один из них рассказал, что ему позвонил незнакомец, который сообщил, что его сын попал в беду и срочно требуется финансовая помощь. 94-летний пскович поверил злоумышленнику и отдал прибывшему к нему от «доброжелателей» курьеру 230 тысяч рублей.

Подобный случай произошел и с 94-летней жительницей Псковской области. Женщине позвонили и сказали, что ее сын совершил серьезное ДТП, а для того, чтобы его не привлекали к ответственности, нужна крупная сумма. В итоге пенсионерка передала незнакомому гражданину 60 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Теги: #мошенники #деньги #пенсионеры #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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