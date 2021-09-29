Происшествия

Мужчину без гражданства осудили за кражу в Печорском районе

Не имеющего гражданства мужчину осудили за кражу двух топоров и ветровки в Печорском районе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что летом подсудимый незаконно проник в сарай и украл два топора, три молотка, два разводных ключа, а также самодельный заточный станок и двигатель от стиральной машины.

После этого злоумышленник похитил из дома потерпевшего рубашку, ветровку, компрессор от холодильника, металлические детали от кинескопных телевизоров, швейную машинку марки «SINGER», печной настил с двумя кругами для варки размером, печной шибер и две печные дверцы.

Таким образом, подсудимый причинил материальный ущерб на сумму 8250 рублей.

Он в полном объеме признал свою вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.