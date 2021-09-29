Происшествия

Двух великолучан отправили в колонию за разбой в общежитии

Двух великолучан отправили в исправительную колонию за разбой в общежитии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В январе вечером нетрезвые подсудимые в общежитии в Великих Луках напали на незнакомого мужчину, причинили ему легкие телесные повреждения, а затем незаконно проникли в его комнату. Там, угрожая ножом, они забрали принадлежащие потерпевшему деньги и мобильный телефон.

Кроме того, один из подсудимых в сентябре 2020 года украл телевизор стоимостью свыше 10 000 рублей из квартиры дома на улице Рабочей.

Великолукский городской суд признал первого подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража) и частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в жилище), а второго — в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ.

Оба мужчины получили наказание в виде более 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.