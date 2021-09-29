Происшествия

Пушкиногорская прокуратура нашла в интернете поддельные справки об отсутствии COVID-19

Сайт, торгующий поддельными справками об отсутствии коронавируса, обнаружила прокуратура Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном органе.

Сотрудники прокуратуры проводили мониторинг в интернете на наличие незаконных сайтов. Так, был обнаружен сайт, на котором размещалась информация о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса.

Прокуратура Пушкиногорского района направила в суд исковое заявление, чтобы ограничить доступ к этому сайту. В настоящее время его рассматривают.