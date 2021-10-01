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Происшествия

Неоднократно судимого великолучанина осудили за нападение на женщину

29.09.2021 17:34|ПсковКомментариев: 0

32-летнего ранее неоднократно судимого жителя Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за разбой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

3 декабря прошлого года в период с 18.05 до 18.45 мужчина напал на женщину, применил к ней насилие и открыто похитил ее сумку с вещами на сумму свыше 10 000 рублей.

Приговором Великолукского городского суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: #великие луки #разбой #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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