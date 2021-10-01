Происшествия

Пропавшего более двух лет назад великолучанина ищет полиция

Великолукские полицейские больше двух лет ищут пропавшего без вести мужчину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники уголовного розыска великолукского отдела полиции устанавливают местонахождение местного жителя, Андрея Федорова 1976 года рождения.

По имеющимся данным, 22 марта 2019 года он ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках. Поиски мужчины до сих пор продолжаются. Великолучанин одет в черную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 52794, 89062231128 или 02.