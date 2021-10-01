Происшествия

Псковская полиция раскрыла кражи транспортных средств

Полицией установлены лица, подозреваемые в совершении хищений имущества граждан на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Новоржевском районе вечером 30 сентября у деревни Барута был похищен велосипед, принадлежащий местному жителю. В этом противоправном деянии подозреваются двое 27-летних жителей Бежаницкого района. Похищенное изъято. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

А сотрудники ОМВД России по Псковскому району раскрыли ранее совершенную кражу скутера. Его похитили летом текущего года от дома по улице Октябрьской в деревне Тямша Псковского района. В краже подозревается безработный, судимый пскович, 2002 года рождения. Ведется проверка.