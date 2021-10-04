Происшествия

В МЧС не подтвердили информацию о пострадавшем на пожаре в Великих Луках

Несколько неэксплуатируемых строений сгорели в Псковской области в пятницу и выходные дни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 1 октября в 16.02 в Великих Луках на улице Розы Люксембург горело неэксплуатируемое строение. Одно помещение выгорело полностью, во втором сгорели дрова, огнем повреждена кровля.

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В пресс-службе не подтвердили информацию о пострадавшем при пожаре мужчине. По сведениям газеты «Великолукская правда», находившегося внутри мужчину доставили в Великолукскую межрайонную больницу с термическими ожогами 1-2 степени и отравлением угарным газом. По данным МЧС, пострадавших при пожаре нет.

2 октября в 6.08 произошел пожар в деревне Смуравьево (Гдовский район, Добручинская волость). В неэксплуатируемом строении размером сгорел матрас, поврежден пол на площади 1 квадратный метр.

В тот же день в Великих Луках на улице Ставского огнем поврежден пластиковый контейнер.

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В 1.45 3 октября в деревне Антоново Пушкиногорского района произошел пожар в бесхозном строении, огнем повреждена кровля на площади 4 квадратных метра.

Кроме того, 3 октября в 23.09 на улице Орлова в Порхове горело бесхозное строение.

Во всех случаях причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.