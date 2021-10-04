Происшествия

Педагогов псковского лицея эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Педагогический состав Гуманитарного лицея в Пскове эвакуировали из здания школы в связи с получением сообщения о минировании 4 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник управления образования города Пскова Анна Кузыченко.

Сообщение о минировании лицея №15 поступило на электронную почту учреждения около 8.43. Детей в школе в этот момент не было — на этой неделе они обучаются дистанционно в связи с противодействием распространению коронавируса.

Педагогов из школы эвакуировали, всю информацию предали в специализированные службы. Идет проверка данного сообщения на достоверность.

Учителя готовы продолжить образовательный процесс после окончания проверки, добавила Анна Кузыченко.