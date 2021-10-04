Происшествия

Росгвардейцы задержали 35-летнего псковича за кражу из магазина

Сотрудники Росгвардии задержали псковича по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 октября в 20.45 из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибывшие на вызов росгвардейцы установили, что один из посетителей взял с прилавка алкоголь и вышел из здания, не расплатившись за товар. Нарушителем оказался 35-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.