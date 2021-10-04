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Сообщения о минировании трех школ в Пскове были ложными

Сообщения о минировании трех школ в Пскове были ложными. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«Оперативная информация по письмам о якобы заминировании Гуманитарного лицея, школ №13 и №24 в городе Пскове. Сообщения ложные, отправлены хулиганами. К письмам были прикреплены ссылки со спам-рекламой», - говорится в сообщении.

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Правоохранительные органы ищут отправителя.

Напомним, с 4 по 10 октября в школах Пскова введено дистанционное обучение. Основная часть школьников находится дома. Работают только дежурные группы в младших классах.