Происшествия

Любитель виски попался на краже в Пскове

21-летний пскович попался на краже виски в Пскове ночью 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

4 октября в 1.22 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали молодого человека, который пронес через кассовый узел бутылку виски, не заплатив за нее.

В этом же магазине в 6.42 сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала кондитерские изделия и одежду.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.