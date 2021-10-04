Происшествия

Опочанина наказали за поджог дома знакомой

Жителя Опочецкого района осудили за поджог дома знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Ночью 31 октября 2019 года мужчина пришел к дому потерпевшей и незаконно проник внутрь. Подсудимый убедился, что за ним никто не следит, снял занавески с окон, сложил их у входной двери, облил бензином и поджег. Дом потерпевшей сгорел. Моральный ущерб составил более 250 тысяч рублей.

Мужчина сознался в преступлении. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы. Путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору мирового судьи от 20 мая 2020 года, ему окончательно определили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.