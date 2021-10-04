Происшествия

Медведь разгромил пасеку в Куньинском районе. ФОТО

Медведь разгромил пасеку в Куньинском районе. Об этом местный житель Владимир Федоров сообщил в социальной сети.

Фото здесь и далее: Владимир Федоров, ВКонтакте

«Сегодня ночью поработал медведь в деревне Стишково», - рассказал мужчина. По его словам, зверь приходил не к нему на участок, а к соседям.

Отвечая на вопросы комментаторов, он пояснил, что пчелы не погибли, однако медведь перевернул ульи и «раскопал» пчелиные гнезда.

Другие жители Куньинского и Великолукского районов в комментариях также отметили, что в их деревнях тоже периодически замечают медведей.